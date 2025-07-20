Стало известно, как на самом деле действует подорожник, если приложить его к ране

Известное народное средство при ранах, подорожник, оказалось совсем не безопасным. Дело в том, что вместе с растением, в рану можно занести инфекцию. Об этом сообщила корреспонденту издания аif.ru врач-инфекционист Светлана Машкова.
— Листья подорожника не обладают доказанными антисептическими свойствами. В лучшем случае они бесполезны, в худшем — могут вызвать воспаление. На них могут находиться бактерии, частицы почвы или паразиты, что увеличивает риск инфицирования, — заявила специалист.
Медик уточнила, что гораздо эффективнее будет промыть рану чистой водой и плотно прижать к ней чистую ткань, чтобы остановить кровотечение.
Ранее «Известия» сообщили, что открытые раны не стоит доверять подорожнику с улицы, так как есть риск занести столбняк — заболевание с высоким процентом летальности. Если появились признаки воспаления раны, такие как боль, покраснение, отек, повышение местной температуры, следует незамедлительно обратиться к врачу.