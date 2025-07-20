«Рубин» начал сезон РПЛ с уверенной победы над «Ахматом» в Грозном

Голы забили Дардан Шабанхаджай на 24-й минуте и Велдин Ходжа на 51-й. Для «Ахмата» этот матч стал первым официальным под руководством нового главного тренера Александра Сторожука. В начале второго тайма грозненцы столкнулись с проблемами, когда из-за травмы поле покинул защитник Дарко Тодорович.