В АТОР рассказали о ситуации с турпотоком в Калининград из стран Европы

Директор одной из туркомпаний Михаил Друтман также сообщил агентству, что в РФ едут в не туристы, а бывшие жители России, которые сейчас проживают в Германии и других странах Европы. Аэропорт Калининграда они используют для того, чтобы улетать в другие города РФ прямыми рейсами.