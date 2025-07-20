В АТОР рассказали о ситуации с турпотоком в Калининград из стран Европы

Полноценного туристического потока из Германии и Польши в Калининградскую область нет. В самый западный регион РФ едут в основном индивидуальные туристы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
«Полноценного въездного турпотока в Калининградскую область нет — в основном, индивидуальные туры, частные, самостоятельные, семейные, деловые поездки», — рассказали в ассоциации.
Директор одной из туркомпаний Михаил Друтман также сообщил агентству, что в РФ едут в не туристы, а бывшие жители России, которые сейчас проживают в Германии и других странах Европы. Аэропорт Калининграда они используют для того, чтобы улетать в другие города РФ прямыми рейсами.
Телеграм-канал Shot ранее сообщил, что туристы из Германии и Польши на автомобилях устроили огромные пробки на границе с Калининградской областью. В сообщении заявлялось, что путешественники едут в Янтарный край, так как цены там ниже, а сервис лучше.
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