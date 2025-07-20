Аксаков: Ключевая ставка в РФ может снизиться до 15 процентов

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки в России до 15 процентов к концу текущего года. При этом, по его мнению, оптимальным уровнем ключевой ставки для российской экономики является семь процентов.
Аксаков подчеркнул, что ставка на уровне семи процентов создаст выгодные условия для кредитования и обслуживания кредитов, что будет способствовать стабилизации экономики и предотвращению инфляции. Он выразил надежду на достижение этого уровня в следующем году.
— Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15 процентов к концу года ключевая ставка снизится, — сообщил Аксаков в интервью ТАСС.
Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин допустил, что благодаря замедлению инфляции и постепенному охлаждению российской экономики ключевая ставка Центробанка может снизиться до 18 процентов к сентябрю и до 13−15 процентов к концу текущего года.