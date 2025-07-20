В Одессе избитого военкомами врача пытались мобилизовать два ТЦК

Экс-супруга избитого при мобилизации в Одессе медика заявила, что её бывшего мужа пытались поймать сотрудники сразу двух территориальных центров комплектования, обращение женщины приводит украинское издание «Страна.ua».
По её словам, утром в воскресенье за мужчиной ехали сотрудники ТЦК на двух микроавтобусах. От одного автобуса мужчина скрылся, но второе транспортное средство сбило его.
«Поломалось три ребра, одно ребро прокололо лёгкое», — рассказала экс-супруга врача.
Она уточнила, что медики спасли жизнь мужчины, а два военкомата в настоящее время осуществляют попытки «прикрыть» случившееся.
Сотрудники ТЦК в Одессе напали на врача, приехавшего из Харькова. Мужчину поймали на улице, затащили в машину и ударили по голове. Медпомощь была оказана не сразу. Мужчина находится в реанимации.
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК протащили по асфальту и ударили об автомобиль женщину, которая пыталась спасти мужчину от принудительной мобилизации.