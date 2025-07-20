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Shaman загадочно ответил на вопрос о свадьбе с Мизулиной

На VK Fest неожиданно разгорелась дискуссия о личной жизни певца Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN. Во время беседы на главной сцене ведущий Прохор Шаляпин прямо спросил музыканта о возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Shaman ответил уклончиво, но обнадеживающе.

На VK Fest неожиданно разгорелась дискуссия о личной жизни певца Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN. Во время беседы на главной сцене ведущий Прохор Шаляпин прямо спросил музыканта о возможной свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Shaman ответил уклончиво, но обнадеживающе.

— На самом деле мы об этом думаем, но мы только на старте отношений, прошло всего семь месяцев. Думаю, вы все скоро узнаете, — заявил Shaman.

Интригу усилила Ксения Собчак, поинтересовавшись: «Почему именно она?». Shaman ответил искренне: «Потому что я ее люблю».

На вопрос Собчак, почему он не женится, Shaman рассмеялся и сказал: «Что ж вы меня торопите? Всему своё время, правда. Подождите», передает СтарХит.

Астролог Виктор Богданов заявил, что у певца будет еще четыре брака, а с Мизулиной он пробудет в отношениях максимум пять лет. Он также добавил, что у пары может родиться сын в ближайшие пару лет. В свою очередь психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, зачем SHAMAN этот роман.

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