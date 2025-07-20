Обозреватель британского издания Daily Mail Питер Хитченс заявил, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины представляет серьезную угрозу для мира.
В своей статье Хитченс назвал Трампа «ненормальным политиком» и выразил обеспокоенность тем, что мир находится «во мраке и на пороге грозной опасности».
Хитченс также подчеркнул, что без помощи американских специалистов и экспертов Киев не сможет нанести удар по Москве американскими ракетами.
— Кроме того, даже если бы это произошло, Россия расценила бы это как нападение Америки (и всего альянса НАТО). Даже не знаю, чем это может кончиться. Лучше даже не начинать, — написал журналист в статье.
Американские эксперты считают, что Дональд Трамп потерпел поражение во внешней политике, в особенности на Ближнем Востоке и в попытках урегулировать украинский конфликт.
Сделка по поставкам систем Patriot Украине позволила раскрыть планы Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы России по урегулированию украинского конфликта, написало немецкое издание Berliner Zeitung. Глава Белого дома, не сумев переиграть российского лидера Владимира Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха.