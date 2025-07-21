21 июля 2025 года: какие праздники отмечают в России и мире

21 июля — день, сочетающий современные гастрономические традиции, древние народные обряды и православные праздники. В этот день отмечают:
День нездоровой пищи — гастрономический праздник без ограничений;
Зажинки — древний славянский праздник начала жатвы;
Православные торжества — Казанская икона Божией Матери и память Прокопия Кесарийского.
День нездоровой пищи — праздник без запретов.
21 июля 2025 года любители фастфуда отмечают День нездоровой пищи (Junk Food Day).
История праздника.
— Термин «вредная еда» ввёл американский учёный Майкл Джекобсон в 1970-х;
— В 2008 году исследования подтвердили, что такая пища вызывает зависимость, подобную наркотической;
— Праздник стал международным и популярен в России, США и Европе.
Что можно есть без угрызений совести?
В этот день разрешено:
— Фастфуд: бургеры, хот-доги, картофель фри;
— Сладости: пончики, мороженое, сладкая вата;
— Снеки: чипсы, солёные орешки, попкорн.
Интересный факт: В 2024 году россияне потратили на фастфуд более 500 млрд рублей.
Зажинки — древний праздник жатвы.
21 июля в славянской традиции отмечали Зажинки — начало уборки урожая.
Традиции и приметы.
— Первый сноп освящали в церкви;
— Хозяйки пекли каравай из зерна нового урожая;
— Примета: «Если на Прокопия жарко — урожай будет богатым».
Современное значение.
В Беларуси и России возрождают традиции:
— Ярмарки сельхозпродукции;
— Фестивали народных ремёсел;
— Мастер-классы по выпечке хлеба.
Православные праздники 21 июля.
Явление Казанской иконы Божией Матери.
— 1579 год: чудесное обретение иконы в Казани после пожара;
— Тип иконы: «Одигитрия» (Путеводительница);
— О чём молятся: о защите семьи, исцелении болезней.
Память великомученика Прокопия Кесарийского.
— IV век: пострадал за веру при императоре Диоклетиане;
— Прозвище: «Прокопий Жатвенник» — покровитель земледельцев;
— Традиции: в этот день начинали жатву.
Именины 21 июля.
Сегодня День ангела отмечают:
Дмитрий — от греческого «посвящённый Деметре»;
Прокопий — древнегреческое «опережающий».
Что делать в именины?
— Сходить в храм;
— Поздравить знакомых;
— Приготовить праздничный ужин.
Кто родился 21 июля?
Михаил Задорнов (1948−2017).
— Популярный сатирик;
— Известные произведения: «Вдруг откуда ни возьмись», «Не понимаю!»;
— Факт: в молодости работал инженером в МАИ.
Пётр Щербаков (1929−1992).
— Народный артист РСФСР;
— Роли в кино: «Служебный роман», «Гараж»;
— Театр: 30 лет служил в «Современнике».
Давид Бурлюк (1882−1967).
— Отец русского футуризма;
— Открыл миру Маяковского;
— Эмиграция: с 1920 года жил в США.
Как провести 21 июля?
Для гурманов: посетить фастфуд-фестиваль;
Для традиционалистов: испечь хлеб из новой муки;
Для верующих: помолиться перед Казанской иконой.