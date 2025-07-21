Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 июля 2025 года: какие праздники отмечают в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 21 июля 2025 года в России и мире. День нездоровой пищи, православные торжества и дни рождения знаменитостей — полный список важных событий.

21 июля — день, сочетающий современные гастрономические традиции, древние народные обряды и православные праздники. В этот день отмечают:

День нездоровой пищи — гастрономический праздник без ограничений;

Зажинки — древний славянский праздник начала жатвы;

Православные торжества — Казанская икона Божией Матери и память Прокопия Кесарийского.

День нездоровой пищи — праздник без запретов.

21 июля 2025 года любители фастфуда отмечают День нездоровой пищи (Junk Food Day).

История праздника.

— Термин «вредная еда» ввёл американский учёный Майкл Джекобсон в 1970-х;

— В 2008 году исследования подтвердили, что такая пища вызывает зависимость, подобную наркотической;

— Праздник стал международным и популярен в России, США и Европе.

Что можно есть без угрызений совести?

В этот день разрешено:

— Фастфуд: бургеры, хот-доги, картофель фри;

— Сладости: пончики, мороженое, сладкая вата;

— Снеки: чипсы, солёные орешки, попкорн.

Интересный факт: В 2024 году россияне потратили на фастфуд более 500 млрд рублей.

Зажинки — древний праздник жатвы.

21 июля в славянской традиции отмечали Зажинки — начало уборки урожая.

Традиции и приметы.

— Первый сноп освящали в церкви;

— Хозяйки пекли каравай из зерна нового урожая;

— Примета: «Если на Прокопия жарко — урожай будет богатым».

Современное значение.

В Беларуси и России возрождают традиции:

— Ярмарки сельхозпродукции;

— Фестивали народных ремёсел;

— Мастер-классы по выпечке хлеба.

Православные праздники 21 июля.

Явление Казанской иконы Божией Матери.

— 1579 год: чудесное обретение иконы в Казани после пожара;

— Тип иконы: «Одигитрия» (Путеводительница);

— О чём молятся: о защите семьи, исцелении болезней.

Память великомученика Прокопия Кесарийского.

— IV век: пострадал за веру при императоре Диоклетиане;

— Прозвище: «Прокопий Жатвенник» — покровитель земледельцев;

— Традиции: в этот день начинали жатву.

Именины 21 июля.

Сегодня День ангела отмечают:

Дмитрий — от греческого «посвящённый Деметре»;

Прокопий — древнегреческое «опережающий».

Что делать в именины?

— Сходить в храм;

— Поздравить знакомых;

— Приготовить праздничный ужин.

Кто родился 21 июля?

Михаил Задорнов (1948−2017).

— Популярный сатирик;

— Известные произведения: «Вдруг откуда ни возьмись», «Не понимаю!»;

— Факт: в молодости работал инженером в МАИ.

Пётр Щербаков (1929−1992).

— Народный артист РСФСР;

— Роли в кино: «Служебный роман», «Гараж»;

— Театр: 30 лет служил в «Современнике».

Давид Бурлюк (1882−1967).

— Отец русского футуризма;

— Открыл миру Маяковского;

— Эмиграция: с 1920 года жил в США.

Как провести 21 июля?

Для гурманов: посетить фастфуд-фестиваль;

Для традиционалистов: испечь хлеб из новой муки;

Для верующих: помолиться перед Казанской иконой.