Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери 21 июля на Зажинки

В Беларуси православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери, или Казанскую Летнюю 21 июля. Но есть еще одно название — Зажинки. Считается, что с названной даты начинают жать рожь.
Что нельзя делать 21 июля.
Не рекомендуется 21 июля купаться. Согласно приметам, можно утонуть. Под запретом новые дела. Не следует на указанную дату планировать поездки на дальние расстояния. А еще не стоит ломать ветки и срывать листья. Подобное может обернуться несчастьем.
Что можно делать 21 июля.
По традиции, с указанной даты начинали убирать рожь. Как правило, первые колосья затыкали за пояс, чтобы не болела спина. А еще день подходит для того, чтобы сыграть свадьбу или признаться в любви.
Согласно приметам, погода, установившаяся 21 июля, будет такой же и 2 августа. В том случае, если жалят пчелы, ждали жару. Дождь обещает ненастную погоду на долгое время.
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