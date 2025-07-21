«Наша бездомная труппа имеет мировой успех, но лишена своей сцены»

— Мое счастье, что я не думаю о том, кого привлекут наши спектакли. Да, у труппы постоянно полные залы. Это правда. Уже много лет. Нас, слава богу, всегда любил зритель. Но когда я сочиняю балет, то не ломаю голову над тем, понравится ли он зрителям, примет ли его молодежь. Я отдаю себе отчет, насколько сегодня трудно оторвать человека от телевизора, компьютера, смартфона и заставить заплатить большие деньги за поход в театр. И когда вижу аншлаги, понимаю: всё, что я делаю, правильно. Спектакли нашего театра — мистерия, которая несет особую эмоциональную, интеллектуальную энергию, необходимую людям.