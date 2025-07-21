В сказке были: Джиган на сеновале, IOWA с картины Шагала

Сергей Лазарев, Anna Asti, Элджей, «Комната культуры», IOWA, Zoloto, «Бонд с кнопкой» и многие другие — большие звезды и молодые артисты — отметили с VK Fest десятилетие с момента проведения первого фестиваля. Денис Власенко и Валентина Ляпина презентовали новую комедию «Нейробатя», а Валерия Гай Германика — предметы ювелирного искусства. «Известия» — о главных событиях шоу-бизнеса и светских мероприятиях прошлой недели.
Как пришел VK Fest в «Лужниках».
Самое громкое и масштабное событие прошлой недели — двухдневный VK Fest в «Лужниках», который отгремел там в выходные и стал последней точкой на карте фестиваля в 2025 году. До этого он прошел традиционно в Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи) и впервые в Челябинске и Казани. Еще за несколько дней до старта в Москве организаторы объявили солд-аут. На площадках фестиваля выступили топовые звезды, лидеры чартов и первые лица творческих индустрий и медиа. За музыкальное настроение отвечали Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова, Хаски и многие (без преувеличения) другие. За просвещение — эксперты Лектория.
Режиссер, продюсер, актёр Фёдор Бондарчук, например, говорил о новейших технологиях в российском кино. Представитель МИД России Мария Захарова — о дипломатии в эпоху социальных сетей. Директор по дизайну ВКонтакте Артемий Лебедев с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым — о том, как сделать целый город и отдельные общественные пространства удобными для жизни, директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев — о создании продающего контента и о том, как и за счет чего VK Fest за десять лет вырос из небольшого питерского фестиваля в одно из главных летних музыкальных событий в России.— Для меня лично это событие года номер один. Мог ли я так сказать пять-шесть лет назад? Затрудняюсь ответить. Сейчас — точно да. Дело в том, что мы сфокусированы на производстве контента и очень хорошо знаем, что нужно аудитории на такого рода мероприятиях. Мало иметь большой лайн-ап музыкантов. Важна разноформатность. Например, здесь можно посетить лекции, пообщаться с инфлюенсерами, снять клип и так далее. То есть, человек может прийти на целый день не только послушать музыку, а отдохнуть всей семьей. Лично я так и делаю, — сказал «Известиям» Андрей Гостев. Еще одним зрелищным событием стала синяя дорожка, которая в этом году впервые была открыта для всех посетителей и подарила неожиданное тандемы (соведущим Ксении Собчак, например, стал Прохор Шаляпин), музыкальные номера самых вирусных исполнителей последних месяцев (AY YOLA выступили с Homay, «Бонд с кнопкой» спели «Кухни») и эпатажные дефиле. Дресс-код для гостей — «Выглядеть на 10 из 10» в честь десятилетия фестиваля. Впервые он прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. Какой день рождения без торта? — решил Шура и на дорожку вылез из торта. Лолита — из холодильника. Клава Кока спустилась с небес на звезде. Джиган и Оксана Самойлова — приехали на повозке с сеном и поклонникам раздали плоды, выращенные на собственной земле.
Катя IOWA вдохновилась картиной Марка Шагала «Прогулка». Продолжением ее образом стал манекен, висящий над ней вниз головой. Семья солиста группы «Хлеб» Дениса Кукояки появилась в образе кентавра. Жена Елена была головой, супругу довелось отвечать за заднюю часть костюма. Mona и Митя Фомин взяли с собой собак. Ольга Бузова косплеила Мерилин Монро. Виктории Боне, чтобы привлечь внимание, придумывать сюрреалистичный лук не пришлось. Достаточно было появиться в компании дочери. Их совместные ролики в соцсетях уже провозгласили главным сериалом этого лета. Снова на главной сцене состоялся мегамикс — шоу в рамках основной программы, где прозвучали главные хиты топовых артистов. Поп-король Киркоров появился в мантии и короне, после нескольких песен сменил образ прямо на сцене — на белоснежный костюм и шляпу. Анна Плетнева пела в полете над «Лужниками». Расторгуев заставил многотысячную толпу подпевать без аккомпанемента «Выйду в поле с конем». На сцену вышли Бьянка, Серега, Нюша, Валерия, Татьяна Куртукова и многие другие.
Власенко презентовал новый фильм, Германика — ювелирный бренд.
Летний сезон традиционно столичную светскую публику большим количеством кинопремьер не балует. Редким в это время поводом выбраться на прошлой неделе стал закрытый показ комедии «Нейробатя». Он прошел в понедельник 14 июля в «Синема Парк Мосфильм». Ленту о талантливом айтишнике, который переносит сознание умирающего отца в гаджеты, презентовали режиссер Виталий Дудка и главные звезды картины — Денис Власенко и Валентина Ляпина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей ЛантюховДенис Власенко и Валентина Ляпина.
Тем же вечером спустя несколько часов часть гостей переместилась в ресторан Sapiens, где принимали редакторы модного телеграм-канала Vogue-religion и режиссер Валерия Гай Германика. Впрочем, мотив с кино на этот раз связан не был. Еще в разгар пандемии постановщица документального фильма «Сестры» и драмы «Все умрут, а я останусь» создала ювелирный бренд Gernica Jewelry и здесь была в качестве дизайнера. Гостям, среди которых были эксперт моды Владислав Лисовец, актрисы Саша Киселева и Светлана Степанковская, телеведущая Елена Ханга, художник Евгений Чес, презентовали коллекции, вдохновленные космосом и силой природы. Публике, кроме того, на память о званом вечере дарили портреты в исполнении молодого художника Дмитрия Божка.
Открытие выставки «Тени исчезают в полдень».
На следующий день, во вторник 15 июля, выставочным проектом «Тени исчезают в полдень» в Москве открылся культурно-образовательный центр BLAR, объединивший в своих стенах мастерскую, библиотеку, пространство для лекций, кафе и галерею. Показ работ шести авторов — Лизы Бобковой, Виктории Кошелевой, Кристины Манучарян, Марии (Морра) Козлитиной, Светланы Цепкало и Варвары Чельцовой — стал первым проектом, презентованным на площадке.
Художницы обратились к исследованию вопросов метафизики, а название выставки стало отсылкой к эпизоду фильма режиссёра Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде» 1961 года. Для публики экспозиция будет открыта до конца лета. Ее первыми зрителями стали галерист Алина Пинская, дизайнеры Александр Арутюнов, Олеся Шиповская и другие.