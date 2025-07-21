В сказке были: Джиган на сеновале, IOWA с картины Шагала

Режиссер, продюсер, актёр Фёдор Бондарчук, например, говорил о новейших технологиях в российском кино. Представитель МИД России Мария Захарова — о дипломатии в эпоху социальных сетей. Директор по дизайну ВКонтакте Артемий Лебедев с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым — о том, как сделать целый город и отдельные общественные пространства удобными для жизни, директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев — о создании продающего контента и о том, как и за счет чего VK Fest за десять лет вырос из небольшого питерского фестиваля в одно из главных летних музыкальных событий в России.— Для меня лично это событие года номер один. Мог ли я так сказать пять-шесть лет назад? Затрудняюсь ответить. Сейчас — точно да. Дело в том, что мы сфокусированы на производстве контента и очень хорошо знаем, что нужно аудитории на такого рода мероприятиях. Мало иметь большой лайн-ап музыкантов. Важна разноформатность. Например, здесь можно посетить лекции, пообщаться с инфлюенсерами, снять клип и так далее. То есть, человек может прийти на целый день не только послушать музыку, а отдохнуть всей семьей. Лично я так и делаю, — сказал «Известиям» Андрей Гостев. Еще одним зрелищным событием стала синяя дорожка, которая в этом году впервые была открыта для всех посетителей и подарила неожиданное тандемы (соведущим Ксении Собчак, например, стал Прохор Шаляпин), музыкальные номера самых вирусных исполнителей последних месяцев (AY YOLA выступили с Homay, «Бонд с кнопкой» спели «Кухни») и эпатажные дефиле. Дресс-код для гостей — «Выглядеть на 10 из 10» в честь десятилетия фестиваля. Впервые он прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году. Какой день рождения без торта? — решил Шура и на дорожку вылез из торта. Лолита — из холодильника. Клава Кока спустилась с небес на звезде. Джиган и Оксана Самойлова — приехали на повозке с сеном и поклонникам раздали плоды, выращенные на собственной земле.