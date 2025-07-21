Девы Арбата: SHAMAN спел с поклонницами под новое видео

— Когда я учился в Академии Гнесиных, часто, бывало, на Новом Арбате смотрел на эти экраны, но никогда не думал, что на них будут показывать клип на мою песню, — признался SHAMAN. — Сейчас мы наращиваем темпы с командой «Интервидения», будем работать непосредственно над номером. Решили с режиссером сделать это так, как оно будет 20 сентября. Пока всё в процессе.