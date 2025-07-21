Девы Арбата: SHAMAN спел с поклонницами под новое видео

В воскресный вечер 20 июля на Новом Арбате в ожидании собрались поклонники SHAMAN. Сотни девушек, девочек и бабушек приготовились к премьере клипа любимого артиста. Видео на песню «Прямо по сердцу» должны были представить на одном из самых больших медиафасадов страны, расположенном на здании рядом с кинотеатром «Октябрь». Композицию специально для Международного музыкального конкурса «Интервидение» написал Максим Фадеев. Клип снял режиссер Эльвин Фомин. А первыми видео оценили зрители МУЗ-ТВ. Днем его показали в эфире телеканала и в официальных аккаунтах Международного музыкального конкурса.
«Прямо по сердцу».
Заявки на «Интервидение» уже подали 20 государств, включая страны БРИКС, СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока. Финал международного конкурса состоится 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Артисты споют песни в самых разных жанрах и направлениях.
Белоруссию представит популярная исполнительница Настя Кравченко, Кубу — джазовая дива Сулема Иглесиас Саласар, Мустафа Саад из Египта известен своим оперным вокалом. А Дану Аль-Мир из Катара уже выделил Максим Фадеев. Композитор готов предложить артистке сотрудничество. Но, конечно, большая армия поклонников поддерживает представителя России — SHAMAN.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья ШершаковаСлева направо: Яна Чурикова, Андрей Разыграев, Екатерина Мизулина и SHAMAN (Ярослав Дронов).
На презентацию клипа приехали: телеведущая Яна Чурикова, клипмейкер Эльвин Фомин и креативный директор международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» Андрей Разыграев. Артист прибыл на Новый Арбат вместе с Екатериной Мизулиной. Поклонники скандировали: «SHAMAN, SHAMAN, SHAMAN». А тем временем на экране началась трансляция клипа. Поклонницы громко запели «Прямо по сердцу». SHAMAN подхватил дружный хор на припеве.
— Когда я учился в Академии Гнесиных, часто, бывало, на Новом Арбате смотрел на эти экраны, но никогда не думал, что на них будут показывать клип на мою песню, — признался SHAMAN. — Сейчас мы наращиваем темпы с командой «Интервидения», будем работать непосредственно над номером. Решили с режиссером сделать это так, как оно будет 20 сентября. Пока всё в процессе.
Было бы правдоподобнее.
До сотрудничества с SHAMAN режиссер Эльвин Фомин снимал видео для Басты, JONY, Galibri & Mavik, Хабиба, Егора Крида, Стаса Костюшкина. В индустрии Фомина знают как OVEN. Как признался «Известиям» режиссер, прежде он был рэпером, но несколько лет назад карьера повернула в иное русло. Эльвин стал клипмейкером. Для SHAMAN Фомин снимает уже четвертое видео. До этого были клипы на песни «Душа нараспашку», «Живой», «Любимая женщина».
Съемки видео к песне «Прямо по сердцу» для «Интервидения» прошли в начале июля в Москве. Команда Фомина осознавала, насколько большая ответственность на них возложена, ведь работа должна соответствовать формату международного конкурса.
Фото: РИА Новости/Кирилл ЗыковПремьера клипа певца SHAMAN на песню «Прямо по сердцу» на Новом Арбате в Москве.
По сюжету SHAMAN играет странника. Он попал на безжизненную планету в поиске любви. Как говорит артист, история получилась космически красивой, как и сама песня.
— Клип — попытка найти смысл в жизни, — считает SHAMAN. — Но ответ прост: главное — любовь. Визуал вышел кинематографичным, с неким космическим оттенком. Мы смогли будто уместить всю Вселенную в кадре. Уверен, зрители это почувствуют.
В павильоне воссоздали инопланетное пространство: скалы, камни, щебенка, дым, свет. А на LED-экраны вывели недостающий горный пейзаж. Артист на съемочную площадку приехал прямиком из тура по Дальнему Востоку. Смена часовых поясов сказывалась, но ответственность превыше всего. SHAMAN отработал на все сто.
— Могу сказать точно, что Ярослав (настоящее имя SHAMAN. — Ред.) — самый большой профессионал, — поделился с «Известиями» режиссер. — Мы с ним работаем уже давно, и всегда это более чем комфортно. Побольше бы таких артистов, но SHAMAN у нас один такой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья ШершаковаРежиссер клипа «Прямо по сердцу» Эльвин Фомин (слева).
Костюм для певца сшили в привычном для него стиле бохо. Жакет-халат оригинального кроя, майка «гуляй, рванина», вольные штаны, тяжелые боты, перчатки-митенки. Из аксессуаров — крест на шнурке и браслет с рунами на руке артиста. Символы означают силу героя. Подобный браслет есть и у его возлюбленной блондинки. Режиссер заморочился и с помощью рун усилил сближение влюбленных в клипе.
Эльвин Фомин уверен, что идея видео будет понятна зарубежной аудитории, так как команда и артист постарались передать смысл через ощущения. Фишкой клипа стало послание всем зрителям. На последних кадрах режиссер вывел слово «любовь» на языках стран — участниц «Интервидения». Но внимательные зрители заметили, что это важное послание они считывали при полной тишине.
— Хорошо бы, чтобы «любовь», «love», «amor» вывели на финальных аккордах, а то странно их читать на замершей картинке, — поделились с «Известиями» Елена и Валентина, поклонницы SHAMAN со стажем.
— Хоть блондинка и хороша, но если бы Катя снялась в нем, было бы правдоподобнее, — высказал свое мнение студент Сергей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова.
Оказались среди зрителей и те, кто не понял высказывание команды создателей видео.
— Мне кажется, что сюжет надуманный, можно было придумать проще и понятней, — считает библиотекарь Анна Михайловна. — Ну к чему эти навороты с поиском любви на другой планете? SHAMAN же наш, «я русский».
Иномарку артиста долго не отпускали с Нового Арбата. Фото на память, автографы и совместное пение очень сближают.