Народный календарь. Почему нельзя планировать свадьбу 24 июля

24 июля Православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги — первой из правителей, принявшей христианство еще до крещения Руси. В этот же день вспоминается и святая Евфимия Всехвальная.
Согласно народной традиции, в этот день не следует ссориться, особенно с родственниками, а также бездействовать. Не рекомендуется давать деньги в долг, заниматься стиркой или планировать бракосочетание.
Также считается, что не стоит полностью посвящать день материальным делам, забывая о духовном. Сначала принято посещать храм, а затем уже переходить к повседневным заботам.
Приметы погоды.
Если в этот день созвездие светит низко, ожидается поздний листопад, а если сияние яркое — это к удачной охоте на медведя.
Согласно приметам, гром на Евфимию предвещает хороший клев на следующий день.
Паук, сидящий в центре паутины, указывает на приближение дождя.
Обильная роса в огороде считается признаком неурожая огурцов и помидоров. Зато большое количество мошкары — добрый знак: осенью можно ждать много грибов.
Именины: Аркадий, Елена, Ольга.