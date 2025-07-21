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Народный календарь. Почему нельзя планировать свадьбу 24 июля

24 июля Православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги — первой из правителей, принявшей христианство еще до крещения Руси. В этот же день вспоминается и святая Евфимия Всехвальная.

24 июля Православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги — первой из правителей, принявшей христианство еще до крещения Руси. В этот же день вспоминается и святая Евфимия Всехвальная.

Согласно народной традиции, в этот день не следует ссориться, особенно с родственниками, а также бездействовать. Не рекомендуется давать деньги в долг, заниматься стиркой или планировать бракосочетание.

Также считается, что не стоит полностью посвящать день материальным делам, забывая о духовном. Сначала принято посещать храм, а затем уже переходить к повседневным заботам.

Приметы погоды.

Если в этот день созвездие светит низко, ожидается поздний листопад, а если сияние яркое — это к удачной охоте на медведя.

Согласно приметам, гром на Евфимию предвещает хороший клев на следующий день.

Паук, сидящий в центре паутины, указывает на приближение дождя.

Обильная роса в огороде считается признаком неурожая огурцов и помидоров. Зато большое количество мошкары — добрый знак: осенью можно ждать много грибов.

Именины: Аркадий, Елена, Ольга.