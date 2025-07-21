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День моря и День вредной еды: какие праздники отмечают в России и мире 21 июля

В России и в мире в понедельник, 21 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День моря, День вредной еды, а также День «или».

В России и в мире в понедельник, 21 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День моря, День вредной еды, а также День «или».

День моря.

День моря в Японии — это государственный праздник, который является выходным и посвящен благодарности океану и надежде на процветание морской державы. Он был учрежден, чтобы отметить связь Японии с морем и подчеркнуть его важность для страны. Праздник также знаменует начало летних каникул и купального сезона.

День вредной еды.

21 июля также отмечается гастрономический праздник — День вредной еды. В этот день принято забывать о запретах и с удовольствием позволять себе любимые, пусть и не самые полезные, блюда.

День «или».

В этот день ежегодно отмечается необычный праздник — День «или», посвященный искусству выбора. Он напоминает о важности обдуманных решений, основанных на анализе фактов и последствий. Даже если выбор окажется ошибочным, он становится ценным жизненным опытом.