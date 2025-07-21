День моря и День вредной еды: какие праздники отмечают в России и мире 21 июля

День моря в Японии — это государственный праздник, который является выходным и посвящен благодарности океану и надежде на процветание морской державы. Он был учрежден, чтобы отметить связь Японии с морем и подчеркнуть его важность для страны. Праздник также знаменует начало летних каникул и купального сезона.