Календарь на 21 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Православная церковь почитает Казанскую икону Божией матери дважды в год. Праздник 21 июля связан с ее чудесным обретением после пожара в 1579 году, который уничтожил часть Казанского Кремля. По преданию стрелец Даниил Онучин начал строить дом недалеко от места пожара. Тогда его дочь Матрона увидела во сне Божию Матерь, которая повелела достать ее икону, зарытую в земле. Девочка рассказала о сне родителям, но те не обратили внимания. После этого она увидела еще два сна с Богородицей, и мать прислушалась к ребенку. Они начали рыть в указанном месте и нашли икону.