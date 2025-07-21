Календарь на 21 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

21 июля в мире отмечают День вредной еды — повод разрешить себе немного расслабиться и заказать бургер вместо салата. В Японии сегодня принято благодарить океан за щедрость. А у православных верующих — День Казанской иконы Божией Матери, одного из самых почитаемых образов Богородицы. Какие исторические события и праздники пришлись на 21 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 21 июля.
* ~Глобальный день объятий детей~
Инициатором праздника выступила обозреватель журнала Businessweek Мишель Николс. В 1998 году она потеряла сына, который умер от рака. Спустя десять лет она пыталась напомнить родителям, что для детей очень важно внимание взрослых. В этот день не скупитесь на объятия: крепко обнимите своих детей и произнесите слова поддержки.
* ~Дeнь вpeднoй eды~
Этот неофициальный праздник придумали специально для тех, кто не позволяет себе лишнего в еде, но так хотел бы хоть один день в году освежить вкусовые привычки.
Вредная еда вроде сладостей и фастфуда полна жиров и сахара, но сочетание вкусовых добавок делают ее очень вкусной. Даже если вы следите за здоровьем, 21 июля не возбраняется позволить себе «читмил» и отметить праздник бургером или мороженым. Небольшое количество вредной еды не скажется на работе организма, но все же не забывайте о чувстве меры.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 июля в других странах.
Национальный день — Бельгия. В 1830 году Бельгия стала независимым королевством, и вскоре Национальный конгресс избрал королем Леопольда I. 21 июля 1831 года он торжественно въехал в Брюссель на белом коне и принес присягу. К этому событию приурочен один из главных государственных праздников страны.
День моря — Япония. Праздник отмечают в третий понедельник июля с 2003 года, а до этого праздновали 20 июля. В этот день принято благодарить океан, который оказал большое влияние на многие сферы жизни Японии — от культуры до экономики. А еще для многих японцев День моря означает начало купального сезона и каникул. Считается, что до праздника вода еще холодная. Сезон длится до 15 августа — потом в воде появляются ядовитые медузы.
Религиозные праздники 21 июля.
* День Казанской иконы Божией Матери.
Православная церковь почитает Казанскую икону Божией матери дважды в год. Праздник 21 июля связан с ее чудесным обретением после пожара в 1579 году, который уничтожил часть Казанского Кремля. По преданию стрелец Даниил Онучин начал строить дом недалеко от места пожара. Тогда его дочь Матрона увидела во сне Божию Матерь, которая повелела достать ее икону, зарытую в земле. Девочка рассказала о сне родителям, но те не обратили внимания. После этого она увидела еще два сна с Богородицей, и мать прислушалась к ребенку. Они начали рыть в указанном месте и нашли икону.
На место чудесного обретения прибыл архиепископ Иеремия. Он повелел перенести образ в ближайший храм во имя святителя Николая. А позже его перенесли в Благовещенский собор, первый православный храм Казани. По легенде во время шествия два слепца Иосиф и Никита исцелились. Тогда описание связанных с иконой чудес донесли до Москвы. Иван Грозный велел построить на месте обретения храм и основать там женский монастырь, позже там приняли постриг Матрона и ее мать. Найденная ими икона стала почитаемой святыней по всей Руси.
Казанская икона Божией Матери оставалась в Благовещенском соборе до начала XX века. В ночь с 28 на 29 июня 1904 года ее похитили вместе с дорогим окладом. Хоть воров и поймали, святыню вернуть не удалось, предположительно, ее сожгли. Сейчас в Благовещенском соборе находится один из наиболее поздних списков иконы.
* День памяти великомученика Прокопия Кесарийского.
Прокопий (имя при рождении — Неаний) жил в Кесарии Палестинской и был римским вельможей в эпоху императора Диоклитиана. Он был гонителем христиан, но после того как ему явился Христос, уверовал и сам стал проповедником. Узнав об этом, на него донесла его собственная мать, исповедовавшая язычество. Прокопий был подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от веры и в итоге обезглавлен.
Народные праздники и приметы 21 июля.
* Прокопий Жнец (Казанская летняя).
На Руси великомученика Прокопия называли Жнецом, потому что с дня его памяти приступали к жатве ржи. Крестьяне отправлялись в поле ранним утром, до восхода солнца. Существовала целая традиция: первую жменю клали на землю в поле рядом с хлебом и сыром. Потом самая старшая женщина в семье собирала первый сноп. Его ставили в красный угол дома под иконы, украшали цветами и лентами. Осенью им выгоняли мух и тараканов, кормили больной скот. Считалось, что семена первого снопа обладают лечебной силой. Снопы обязательно заговаривали. Бога просили о здоровой спине и богатом урожае, колосья затыкали за пояс для здоровья.
Крестьяне верили, что в этот день на поле появляется насекомое-вредитель камаха, или червец. По поверьям, камаха свивалась в клубок и каталась под ногами. Кто увидит этот клубок, тому улыбнется удача, а в дом придет благополучие.
Пока родители работали в поле, дети собирали чернику. Ягоду считали целебной: ею лечили цингу и ревматизм.
Другое народное название этого дня — Казанская летняя. День почитания Казанской иконы Божией Матери в некоторых регионах считался большим праздником, и молодежь могла гулять несколько дней.
* Приметы.
Если пчелы жалят, то наступит жара.
Если воробьи на Прокопа дерутся, то дни будут солнечными и ясными.
На Прокопа нельзя начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу.
Купаешься в реке на Прокопа — утонешь.
Какие исторические события произошли 21 июля.
* 356 год до н. э. — Герострат поджег одно из Семи чудес света, храм Артемиды в Эфесе ради вечной славы.
* 1906 год — реформатор Петр Столыпин назначен главой правительства Российской империи.
Дни рождения и юбилеи 21 июля.
* В 1616 году родилась Анна Медичи — принцесса из знаменитого дома Медичи.
Кто отмечает день рождения.
* 89 лет исполняется Нани Брегвадзе — грузинской певице и пианистке, народной артистке СССР.
* 54 года исполняется Нонне Гришаевой — заслуженной артистке России и актрисе, известной по фильмам «День радио» и «День выборов».