Бывшая «воровайка» Теркулова высказалась о новом составе группы

«Они хорошо работают, мне нравится. Что касается недовольства слушателей — народ всегда фыркает, когда что-то меняется. У нас тоже состав иногда реформировался, то Наташа забеременеет, то другие участницы покинут коллектив. Кстати, знаю, что новое поколение девчонок уже выступали в Донецке. У них уже и своя аудитория появилась», — рассказала она aif.ru.