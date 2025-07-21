Бывшая «воровайка» Теркулова высказалась о новом составе группы

Экс-солистка «Вороваек» Диана Теркулова, посвятившая группе почти 25 лет, положительно высказалась о новом составе, несмотря на недовольство зрителей. Она назвала участниц «умничками» и отметила, что их ждет большое будущее.
«Они хорошо работают, мне нравится. Что касается недовольства слушателей — народ всегда фыркает, когда что-то меняется. У нас тоже состав иногда реформировался, то Наташа забеременеет, то другие участницы покинут коллектив. Кстати, знаю, что новое поколение девчонок уже выступали в Донецке. У них уже и своя аудитория появилась», — рассказала она aif.ru.
В июне 2024 года состав «Вороваек» полностью обновился. Новыми участницами стали Ксения Шапиро, Софья Морозова и Валерия Москальчук.