Мишустин взялся за региональную авиацию

Наши власти и авиастроители отмечают, что цены на новые российские самолеты на уровне тех же Cessna. Но это некорректное сравнение, потому что их модели испытаны, имеют хорошую историю и зарекомендовали себя как надежные. А наши еще не выпустили, их нет, а цены уже такие же — это заранее отпугивает покупателей. Авторитет зарабатывается не заявлениями властей, а оценкой, которую дает эксплуатант — авиакомпания. Вот когда перевозчики скажут, что это отличный самолет, тогда и другие захотят иметь его у себя в парке.