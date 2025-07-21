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Карлсон назвал смехотворной веру европейцев в возможность «нападения» РФ

Российская сторона не намерена «нападать» на страны НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Соединённых Штатов Такер Карлсон прокомментировал высказывания, звучащие в европейских государствах, о возможности «нападения» Российской Федерации на Североатлантический альянс.

Он подчеркнул, что это мнение является смехотворным.

«Это так смешно, что вы верите этой лжи — лжи, будто Россия имеет планы насчёт Германии или Британии», — сказал Карлсон.

Карлсон заявил, что никаких «доказательств» того, что российская сторона имеет такие планы насчёт ФРГ или Британии, не существует.

Комментарий прозвучал в интервью заместителю главного редактора немецкого издания Bild.

В ходе интервью Карлсон подчеркнул, что Соединённые Штаты недооценили экономику Российской Федерации и навредили своими санкциями себе.

В Москве неоднократно заявляли, что российская сторона не намерена «нападать» на страны Североатлантического альянса.

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