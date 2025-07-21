Авиаэксперт объяснил, почему сдвигают сроки создания новых самолетов

Россия начала восстанавливать мощности и компетенции авиапрома, которые существовали в СССР. Об этом в интервью URA.RU рассказал заслуженный пилот СССР председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.
«В 90-х в авиапроме все было разрушено с подачи Запада, который был заинтересован в том, чтобы уничтожить российское самолетостроение. Потому что эта отрасль — ключевая для развития собственных технологий страны. Она связана со станкостроением, металловедением и другими направлениями, в ней реализуются самые передовые инженерные решения», — подчеркнул собеседник URA.RU.
В 1990 году «Аэрофлот», который был единственной советской авиакомпанией, располагал 14 тысячами пассажирских самолетов и вертолетов всех классов, отметил эксперт. Они все были отечественными и обеспечивали четверть мирового объема воздушных пассажирских перевозок. Для сравнения, в прошлом году все российские авиакомпании выполнили 1,5%.
В последние месяцы тема возрождения отечественного авиапрома стала обсуждаться особенно активно. На Петербургском международном экономическом форуме в июне поднимался вопрос снижения себестоимости российских самолетов. 8 июля на «Иннопроме» в Екатеринбурге премьер Михаил Мишустин осмотрел Ил-114−300, который планируют запустить в серийное производство уже к концу этого года. 15 июля на стратегической сессии по развитию авиационной промышленности глава правительства рассказал о прогрессе по проектам новых самолетов.