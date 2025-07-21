Авиаэксперт объяснил, почему сдвигают сроки создания новых самолетов

«В 90-х в авиапроме все было разрушено с подачи Запада, который был заинтересован в том, чтобы уничтожить российское самолетостроение. Потому что эта отрасль — ключевая для развития собственных технологий страны. Она связана со станкостроением, металловедением и другими направлениями, в ней реализуются самые передовые инженерные решения», — подчеркнул собеседник URA.RU.