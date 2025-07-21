В Госдуму внесут проект об увеличении порога долга для запрета на выезд

«Сегодня судебные приставы вправе временно ограничить гражданину или индивидуальному предпринимателю выезд за границу при задолженности более 30 тысяч рублей. А если требования по уплате указанного долга не исполняются добровольно в течение двух месяцев, то ограничение на выезд действует при сумме задолженности более 10 тысяч рублей. Это относится к долгам по уплате штрафов, услуг ЖКХ, налогам, займам в банках. Но в нынешней ситуации эти суммы не столь значительны — в список невыездных может попасть огромное количество добропорядочных граждан», — сказал Нилов.