Ан-2 предлагают вернуть на рейсы, пока им не произведут замену

Смирнов уточнил, что летный ресурс остался у двигателей АШ-62, но проблема в том, что работают они на авиационном бензине, который в России перестали производить. Сейчас его за большие деньги приходится покупать в Финляндии. Но эта проблема решаема, уверен собеседник URA.RU: в РФ много заводов, выпускающих топливо, которые справятся с этой задачей, если будет заказ. Это поможет вернуть на рейсы несколько сотен Ан-2, пока решается проблема с новыми региональными самолетами.