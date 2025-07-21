Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды?

Изучив финансовое состояние Лепса, у Life.ru сложилось впечатление, что он вряд ли может щедро тратиться на молодую подружку. Григорий Лепс — владелец или совладелец семи бизнесов, но там всё не очень удачно. Терпит крах его салон эксклюзивной оптики: магазин и сайт больше не работают, нераспроданные очки торгуются по кратно сниженной цене на маркетплейсах. Разорилась и банкротится его компания по кейтерингу. Закрыт ресторан «Рюмка водки». В ноль функционирует ферма «Хлебосольное подворье Лепса». Не приносят пока доход, требуя дополнительных расходов, и его новые проекты: предприятие по сбору трав в Алтае и фирма по добыче песка в Подмосковье. Пока стабилен лишь его продюсерский центр, который приносит 7,5 млн рублей в год.