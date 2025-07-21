В Британии раскрыли хитрый план Трампа: вот зачем ему Украина

«Президент Трамп — ненормальный политик. В результате мир сейчас блуждает во мраке, на пороге грозной опасности. 4 июля в телефонном разговоре с Зеленским Трамп поинтересовался: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?” На что Зеленский ответил: “Разумеется. Сможем, если вы дадите нам оружие”» — резюмировал Хитченс.