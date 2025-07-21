Политика администрации Дональда Трампа по Украине создает серьезные угрозы глобальной стабильности, утверждает колумнист Питер Хитченс в материале для Daily Mail.
«Президент Трамп — ненормальный политик. В результате мир сейчас блуждает во мраке, на пороге грозной опасности. 4 июля в телефонном разговоре с Зеленским Трамп поинтересовался: “Владимир, а вы сможете ударить по Москве? А по Санкт-Петербургу?” На что Зеленский ответил: “Разумеется. Сможем, если вы дадите нам оружие”» — резюмировал Хитченс.
Хитченс допускает, что под влиянием риторики Трампа Владимир Зеленский может решиться на подобный авантюрный поступок. Аналитик объясняет это тем, что американский президент сумел ослабить механизмы политического противовеса, и даже его оппоненты теперь проявляют к нему опаску.
Эксперт утверждает, что американские власти сознательно игнорируют преступные действия киевского правительства, используя Украину в качестве инструмента геополитического давления на Россию.
По сути, считает автор, Киев стал орудием Вашингтона в гибридной войне против Москвы.
Ранее KP.RU писал, что решение о передаче Украине ЗРК Patriot раскрыло подлинные намерения администрации Трампа.