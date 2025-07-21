Полный назад. Какой будет ключевая ставка Центробанка с 25 июля 2025 года

— Снизить ставку на один или несколько процентных пунктов — на наш взгляд, это наиболее вероятный сценарий, так как согласуется с общим «смягчительным» вектором, сигналы к которому даёт финрегулятор. Снижение ключевой ставки всегда способствует ослаблению национальной валюты, что в условиях снижения потолка цен на Urals, которое приняли европейские чиновники, улучшит наполняемость бюджета. Эта задача сейчас становится более приоритетной, чем снижение инфляционного давления внутри страны, — считает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.