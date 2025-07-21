Собянин: ПВО уничтожила три украинских беспилотника, летевших на Москву

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, летевших на российскую столицу, заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков беспилотников находятся специалисты.
Два БПЛА были ликвидированы до полуночи.
«Уничтожили ещё два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram в 23:56 мск.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, которое опубликовано в 00:21 мск.
По данным Минобороны РФ, вечером в воскресенье в период с 20:00 мск до 23: 20 мск российские военные ликвидировали 43 беспилотника ВСУ самолётного типа над пятью регионам. Семь из них были нейтрализованы над Московским регионом, в том числе три, летевших на столицу.
17 беспилотников были ликвидированы в Брянской области, 14 — в Орловской области, четыре — в Калужской области, ещё один беспилотник уничтожили над Белгородской областью.
Ранее Собянин заявил, что в ночь на воскресенье российская система противовоздушной обороны ликвидировала 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, следовавших в сторону Москвы.