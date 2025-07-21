Собянин: ПВО уничтожила три украинских беспилотника, летевших на Москву

По данным Минобороны РФ, вечером в воскресенье в период с 20:00 мск до 23: 20 мск российские военные ликвидировали 43 беспилотника ВСУ самолётного типа над пятью регионам. Семь из них были нейтрализованы над Московским регионом, в том числе три, летевших на столицу.