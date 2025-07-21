CNN: Рубио оказывает растущее влияние на внешнюю политику Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио приобретает все большее влияние на внешнюю политику администрации президента Дональда Трампа, чья позиция все больше отражает взгляды, которые Рубио отстаивал во время своей работы в Сенате. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.