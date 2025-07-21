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CNN: Рубио оказывает растущее влияние на внешнюю политику Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио приобретает все большее влияние на внешнюю политику администрации президента Дональда Трампа, чья позиция все больше отражает взгляды, которые Рубио отстаивал во время своей работы в Сенате. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Госсекретарь США Марко Рубио приобретает все большее влияние на внешнюю политику администрации президента Дональда Трампа, чья позиция все больше отражает взгляды, которые Рубио отстаивал во время своей работы в Сенате. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

По информации канала, авторитет Рубио в Белом доме значительно возрос, и текущая внешнеполитическая стратегия США все сильнее коррелирует с позицией, которую занимал Рубио.

В частности, телеканал отмечает изменение риторики Трампа в отношении военной помощи Украине. Вместо того, чтобы дистанцироваться от этого вопроса, президент США, напротив, вновь активно вовлечен в него. CNN считает, что это является свидетельством умелого влияния Рубио на формирование внешней политики в администрации Трампа.

10 июля в Малайзии прошла встреча генерального секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Консультации внешнеполитических представителей России и США продлились 50 минут.

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.

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