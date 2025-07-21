В Госдуме предложили смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона “Об исполнительном производстве”, согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза», — говорится в пояснительной записке. Согласно проекту, который внесут в нижнюю палату парламента во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым, предлагается повысить минимальный порог долга для ограничения выезда за рубеж с 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Для случаев, когда должник не исполняет требования по уплате долга, порог увеличат с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.