В Госдуме предложили смягчить ограничения на выезд за рубеж для должников

Действующие ограничения часто затрагивают граждан с незначительными просрочками.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о трехкратном увеличении минимальной суммы долга, при которой гражданам могут временно запретить выезд за границу. Об этом говорится к пояснительной записке к документу.
«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 Федерального закона “Об исполнительном производстве”, согласно которым предлагается увеличить минимальную планку долга, при которой судебный пристав может ограничить выезд за границу, в три раза», — говорится в пояснительной записке. Согласно проекту, который внесут в нижнюю палату парламента во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым, предлагается повысить минимальный порог долга для ограничения выезда за рубеж с 30 тысяч до 90 тысяч рублей. Для случаев, когда должник не исполняет требования по уплате долга, порог увеличат с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Авторы инициативы считают, что увеличение суммы долга позволит сосредоточить внимание судебных приставов на действительно злостных неплательщиках. Также они отмечают, что действующие ограничения часто затрагивают граждан с незначительными просрочками, что приводит к дополнительной нагрузке на службу судебных приставов и создает неудобства для должников.
В марте Светлана Бессараб, представляющая комитет Госдумы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, заявила, что депутаты рассчитывают на значительный результат от внедрения новой инициативы — размещения в открытом доступе перечня лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, напоминает RT. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что список граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, следует превратить в аналог «всероссийской доски позора».