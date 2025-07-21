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Росавиация временно ограничила работу аэропортов «Жуковский» и «Шереметьево»

В аэропорту «Жуковский» в Московской области ввели временные ограничения на полеты.

В аэропорту «Жуковский» в Московской области ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт “Жуковский” (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС): прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Также Кореняко проинформировал, что аналогичные ограничения введены и в крупнейшем аэропорту Москвы — «Шереметьево».

Напомним, аэропорт «Шереметьево» закрывают уже второй раз за последние два часа. Ранее о введении ограничений в авиагавани Росавиация предупреждала в 23:05, но через час они были сняты.