Росавиация временно ограничила работу аэропортов «Жуковский» и «Шереметьево»

В аэропорту «Жуковский» в Московской области ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале написал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт “Жуковский” (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС): прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.
Также Кореняко проинформировал, что аналогичные ограничения введены и в крупнейшем аэропорту Москвы — «Шереметьево».
Напомним, аэропорт «Шереметьево» закрывают уже второй раз за последние два часа. Ранее о введении ограничений в авиагавани Росавиация предупреждала в 23:05, но через час они были сняты.