Симоньян придумала, как спасти Армению

«Нет у армян других святынь, кроме церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал Пашинян», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она считает, что армяне должны отправить премьера страны в отставку.