Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян придумала, как спасти Армению

В Армении посягают на местную апостольскую церковь. Такие попытки могут привести к исходу жителей из страны. Однако государство и веру можно сохранить, если лишить власти премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян раскритиковала премьер-министра Армении.

В Армении посягают на местную апостольскую церковь. Такие попытки могут привести к исходу жителей из страны. Однако государство и веру можно сохранить, если лишить власти премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Нет у армян других святынь, кроме церкви — имеется в виду армянских святынь. Кроме памяти геноцида, кроме когда-то ощущавшейся общности с Карабахом. И все это растоптал Пашинян», — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она считает, что армяне должны отправить премьера страны в отставку.

Ранее в епархии Армянской апостольской церкви, главой которой является архиепископ Микаэл Аджапахян, прошли обыски. Сам архиепископ подтвердил попытку проникновения в его резиденцию, но отметил, что в момент инцидента находился в Эчмиадзине на собрании духовенства. Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело, обвинив в публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше