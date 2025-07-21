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«РВ»: гиперзвуковые «Кинжалы» ударили по цели под Киевом

На всей территории Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска начали массированную атаку на Украину, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры рассказали, что в настоящее время задействованы свыше 100 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, гиперзвуковые «Кинжалы» нанесли удар по цели неподалёку от украинской столицы. Речь идёт об объекте ВСУ в городе Ирпень в Киевской области.

«МиГ-31К ударил гиперзвуковыми “Кинжалами” по вражескому объекту в Ирпене. В воздух ранее поднялись ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 и летят к рубежам пуска крылатых ракет. Более 106 ударных “Гераней” атакуют разные регионы», — говорится в сообщении.

По данным украинского министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха звучит на всей территории Украины.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что у Днепропетровска под удар попала площадка размещения вертолётов Вооружённых сил Украины.