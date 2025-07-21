«РВ»: гиперзвуковые «Кинжалы» ударили по цели под Киевом

«МиГ-31К ударил гиперзвуковыми “Кинжалами” по вражескому объекту в Ирпене. В воздух ранее поднялись ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 и летят к рубежам пуска крылатых ракет. Более 106 ударных “Гераней” атакуют разные регионы», — говорится в сообщении.