В ГД предложили освободить участников СВО от налога на проценты по вкладам

В России с 1 января 2025 года все граждане должны платить налог на процентный доход по вкладам и счетам, размещенным в российских банках. На данный момент ставка налога составляет 13% при условии, что доход не превышает 2,4 миллиона рублей, и 15% — если доход выше данной суммы. При этом такие доходы освобождались от налогообложения при получении в 2021 и 2022 годах, однако далее мера поддержки не была предоставлена.