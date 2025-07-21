Суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Судебное разбирательство будет вести коллегия из трех судей. Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела: ни залы по адресу Госпитальный переулок, ни площадки Московского городского суда не могут вместить всех участников процесса из-за ремонта и частичного переезда аппарата апелляционной инстанции в менее вместительные помещения.