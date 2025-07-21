Суд начал рассмотрение дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
Второй Западный окружной военный суд 20 июля в закрытом режиме проводит предварительные слушания по уголовному делу в отношении 19 предполагаемых исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Сегодня в суде в закрытом режиме в соответствии со ст. 234 УПК (предварительное слушание проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон) пройдут предварительные слушания по уголовному делу о теракте в “Крокусе” в отношении 19 фигурантов», — рассказала представитель суда, передает ТАСС. Она подчеркнула, что для безопасности всех участников процесса приняты беспрецедентные меры: «Безопасность будут обеспечивать сотрудники силовых ведомств», — добавили в пресс-службе.
Судебное разбирательство будет вести коллегия из трех судей. Материалы дела включают более 470 томов, в которых содержится вещественная доказательная база, собранная в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых. На данный момент рассматривается вопрос о выборе здания для рассмотрения дела: ни залы по адресу Госпитальный переулок, ни площадки Московского городского суда не могут вместить всех участников процесса из-за ремонта и частичного переезда аппарата апелляционной инстанции в менее вместительные помещения.