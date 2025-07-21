Встретимся с инопланетянами во время спортивного события: что предсказали Ванга и Живой Нострадамус в 2025 году

Как пишет издание New York Post (NYP), «Живой Нострадамус» или же бразилец Атос Саломе и болгарская прорицательница Ванга сделали похожие предсказания на 2025 год. Они сообщили о встрече людей с инопланетянами уже в этом году.
«Есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным», — отмечается в материале.
В одном из предписываемых Ванге предсказаний, к примеру, известно, что в 2025 году человечеству предстоит вступить в контакт с НЛО и это событие должно совпасть по времени с крупными спортивным мероприятием. Каким, она не уточнила.
А вот Саломе, который сейчас является одним из самых точных провидцев современности, заявил, что уже в этом году человечество может «вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний».
Как KP.RU писал ранее, предсказания французского астролога и провидца Мишеля де Нострдама или же Нострадамуса поражают многих людей. Таинственные слова изложены в его труде 1555 года «Пророчества» и предсказывают многие события настоящего.
Он заранее знал о мировых войнах, современных технологических модернизациях и даже предсказал завершение спецоперации в 2025 году.