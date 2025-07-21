Наивный Трамп: в США раскрыли, чем обернется поставленный президентом ультиматум

Американский лидер Дональд Трамп ошибочно рассчитывает, что его 50-дневный ультиматум Москве о подписании мирного договора с Киевом принесет выгоды Соединённым Штатам. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
«Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь. Предполагаю, что этот конфликт будет продолжаться, и что русские в конечном итоге ее выиграют», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что президент США, устанавливая 50-дневный срок для своего ультиматума России, руководствовался скорее интуитивными соображениями, чем рациональными расчетами.
Напомним, что ранее американский лидер выдвинул России ультимативное требование, дав 50 дней на подписание мирного договора с Украиной.
Однако Financial Times усомнилась в готовности администрации Трампа реализовать угрозы о новых антироссийских санкциях после завершения 50-дневного ультимативного срока.