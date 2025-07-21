Наивный Трамп: в США раскрыли, чем обернется поставленный президентом ультиматум

«Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь. Предполагаю, что этот конфликт будет продолжаться, и что русские в конечном итоге ее выиграют», — сказал он.