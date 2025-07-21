Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля. Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
До этого сообщалось об ограничениях, введенных в аэропортах Шереметьево и Внуково. В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться.