Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все московские аэропорты прекратили работу на фоне массовой атаки БПЛА

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля. Об этом сообщает представитель Росавиации.

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили прием и выпуск гражданских воздушных судов 21 июля. Об этом сообщает представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось об ограничениях, введенных в аэропортах Шереметьево и Внуково. В пресс-службе Шереметьево предупредили, что время обслуживания пассажиров может увеличиться. Поэтому им следуют заранее к этому подготовиться.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше