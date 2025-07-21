Немцы пришли в ярость из-за политика Мерца: вот что он сделал не так

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На все деньги есть, только не на собственных людей», — сказала Вайдель.