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Немцы пришли в ярость из-за политика Мерца: вот что он сделал не так

Лидер АдГ Вайдель: немцы не понимают, почему Мерц дарит Украине миллиарды евро.

Источник: Комсомольская правда

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в эфире ARD раскритиковала политику правительства канцлера Фридриха Мерца. Она указала на недовольство немцев миллиардными дотациями Киеву при одновременном недостатке финансирования внутренних социальных программ.

«Правительство Фридриха Мерца дарит Украине девять миллиардов денег налогоплательщиков, а теперь хочет за пять миллиардов евро закупить ракеты Patriot. Этого никто уже не понимает. На все деньги есть, только не на собственных людей», — сказала Вайдель.

Вайдель заявила, что ее партия последовательно отстаивает интересы немецкого народа. Выступление партийного лидера, запланированное на набережной Шпрее в правительственном районе, едва не было прервано из-за демонстрации активистов «Центра политической красоты», собравшихся на противоположном берегу.

Ранее лидер АдГ сообщила о планах правительства ФРГ направить 5 миллиардов евро на закупку зенитных комплексов Patriot для последующей передачи их Украине.

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