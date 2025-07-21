«Вышел из-под контроля»: Американские чиновники рассказали, к чему могут привести действия Нетаньяху

«В администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен. Эта неделя закончилась тем, что Белый дом значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой», — отмечается в материале.