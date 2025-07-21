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«Вышел из-под контроля»: Американские чиновники рассказали, к чему могут привести действия Нетаньяху

Axios: Белый дом обеспокоен «деструктивными» действиями премьера Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме обеспокоены «деструктивностью» и региональной политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как пишет Axios со ссылкой на некоторых американских чиновников, еврейский политик просто «вышел из-под контроля» Вашингтона.

«В администрации Трампа растет скептицизм в отношении Нетаньяху, люди считают, что у него слишком зудит палец на курок, и он слишком деструктивен. Эта неделя закончилась тем, что Белый дом значительно больше обеспокоен Нетаньяху и его региональной политикой», — отмечается в материале.

Некие спикеры портала называют Нетаньяху «безумцем» и опасаются, что действия Тель-Авива в регионе могут подорвать усилия президента США Дональда Трампа. По словам чиновников, действия премьера в долгосрочной перспективе просто обернутся для него «большой ошибкой».

«Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет хорошо себя вести», — пишет Axios.

Спикеры уверены, что нынешняя политика Израиля «приведет к нестабильности в Сирии», а из-за таких действий проиграют как друзская община, так и сам Тель-Авив.

Как KP.RU писал ранее, Дональд Трамп требует израильские суды прекратить судебный процесс над Нетаньяху. Как пишет Axios, американский лидер угрожает приостановкой военной помощи. Еврейского премьера судят по трем делам: мошенничество, взяточничество и злоупотребление доверием.

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