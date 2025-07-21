Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин отправляется с важнейшим визитом в один из регионов РФ

Глава правительства России Михаил Мишустин собирается приехать на Дальний Восток с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин приедет на Дальний Восток.

Глава правительства России Михаил Мишустин собирается приехать на Дальний Восток с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Двадцать первого июля Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый комплекс Международного аэропорта. Также он проведет в Чите совещание по экспорту зерна», — уточнили в правительстве.

Согласно графику визита, премьер-министр встретится с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Вместе с Мишустиным приедут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России будут возрождать местные авиалинии, чтобы связать отдаленные населенные пункты в регионах, где нет автомобильных и железных дорог. Усиление малой авиации — одна из главных тем, над которой плотно работает правительство, акцент на ней будет сделан и во время рабочего визита Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше