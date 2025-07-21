Мишустин отправляется с важнейшим визитом в один из регионов РФ

Ранее сообщалось, что в России будут возрождать местные авиалинии, чтобы связать отдаленные населенные пункты в регионах, где нет автомобильных и железных дорог. Усиление малой авиации — одна из главных тем, над которой плотно работает правительство, акцент на ней будет сделан и во время рабочего визита Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь.