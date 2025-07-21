Баскетболист Касаткин хочет выучить французский язык в парижской тюрьме

Напомним, Даниил Касаткин был задержан 21 июня в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по требованию США и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к хакерской группировке. Сам спортсмен категорически отрицает все обвинения в свой адрес. При этом посольству России всё ещё не предоставили доступ к баскетболисту.