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Пошлины Трампа работают в обратном порядке: выросли объемы поставок карбамида из РФ в США

WP: из-за пошлин Трампа выросли объемы поставок карбамида из РФ в США.

Источник: Комсомольская правда

Экспорт российского карбамида в США удвоился после того, как администрация Дональда Трампа ввела защитные пошлины на поставки этого удобрения из ряда стран. Об этом сообщает The Washington Post.

«Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия», — следует из материала.

Согласно анализу финансовой компании StoneX, доля российского карбамида в американском импорте достигла 64% в мае — вдвое больше показателей до введения 10-процентных пошлин.

Как отмечается в статье, новые тарифы затронули основных производителей, включая Катар и Алжир, но не распространились на Россию.

Как ранее информировал KP.RU, президент США Дональд Трамп утвердил распоряжение о введении таможенных пошлин для 185 стран. Новые ограничительные меры распространились даже на ведущие экономические державы, включая КНР и государства Европейского союза.

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