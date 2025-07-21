Пошлины Трампа работают в обратном порядке: выросли объемы поставок карбамида из РФ в США

Экспорт российского карбамида в США удвоился после того, как администрация Дональда Трампа ввела защитные пошлины на поставки этого удобрения из ряда стран. Об этом сообщает The Washington Post.
«Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия», — следует из материала.
Согласно анализу финансовой компании StoneX, доля российского карбамида в американском импорте достигла 64% в мае — вдвое больше показателей до введения 10-процентных пошлин.
Как отмечается в статье, новые тарифы затронули основных производителей, включая Катар и Алжир, но не распространились на Россию.
Как ранее информировал KP.RU, президент США Дональд Трамп утвердил распоряжение о введении таможенных пошлин для 185 стран. Новые ограничительные меры распространились даже на ведущие экономические державы, включая КНР и государства Европейского союза.