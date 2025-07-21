В Москве завершился фестиваль VK Fest — 2025

В 2025 году VK Fest установил новый рекорд по количеству выступающих артистов. «Два года подряд VK Fest поднимает рекорд по наибольшему количеству артистов, музыкальных коллективов и блогеров, выступивших на сценах в рамках фестиваля в России. И сегодня этот рекорд с результатом 295 участников я объявляю официально зафиксированным», — сказал представитель Книги рекордов России во время объявления результата. В перечень вошли исполнители всех сцен в каждом городе проведения VK Fest, инфлюенсеры, которые выступили в отдельной зоне, и артисты синей дорожки.