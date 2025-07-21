«Я злая, хотя, тоже женщина»: жена Басты затравила беременную блогершу

Впоследствии супруга Басты опубликовала еще один пост в своем Telegram-канале, где попыталась оправдать свои действия и обвинила блогершу в лицемерии. Она заявила, что критика в ее адрес неправомерна, поскольку блогерша сама использует свою фигуру для привлечения внимания. Пинская также заявила, что ее «сравнение груди с бидонами» было случайным и импульсивным: «Так как я вхожу в раж, я могу ляпнуть что-то злое».