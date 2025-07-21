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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 июля

Порывы ветра до 15−20 м/с ожидаются в Иркутске 21 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 21 июля не порадует жителей. Солнечных лучей на небе не ожидается, будет переменная облачность. Вероятны осадки в виде дождя, а также усиление ветра до 10−15 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, температура воздуха днем составит +17…+21 градусов, в ночью похолодает до +12…+14.

— Местами по области ожидаются сильные дожди и ливни, град. Порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с. В некоторых районах в ночные часы возможно усиление ветра до 25 м/с, — уточняют синоптики.

Также на левом берегу Ангары может увеличиться уровень воды на 10−50 сантиметров. А в лесах Иркутской области пожароопасность остается на высоком и чрезвычайном уровне. Вот что обещает погода в областном центре 21 июля.