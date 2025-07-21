Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 июля

Погода в Иркутске 21 июля не порадует жителей. Солнечных лучей на небе не ожидается, будет переменная облачность. Вероятны осадки в виде дождя, а также усиление ветра до 10−15 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, температура воздуха днем составит +17…+21 градусов, в ночью похолодает до +12…+14.