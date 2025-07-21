Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она увеличивается в два раза. Вся фиксированная часть пенсии у таких граждан достигает 17815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают дополнительную надбавку «на уход» в размере 1314 рублей без учета региональных коэффициентов.