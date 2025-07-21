Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с августа

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа, её размер составит максимум 437 рублей, кроме них доплату получат достигшие 80 лет граждане, шахтеры и члены летных экипажей, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«С 1 августа 2025 года традиционно Социальный фонд РФ осуществит автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Право на пересчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность (по трудовым договорам) и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — сказал Сафонов.
Он отметил, что размер прибавки будет зависеть от количества накопленных за прошедший год пенсионных баллов. При этом законодательно установлен максимальный лимит — не более трёх баллов, даже если фактически за год было заработано большее количество.
«С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена правительством России в размере 145 рублей 69 копеек. Таким образом, минимальная прибавка составит 145 рублей 69 копеек, максимально возможная прибавка составит около 437 рублей. Увеличенный размер пенсии начнёт выплачиваться с августа 2025 года», — уточнил эксперт.
Кроме того, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она увеличивается в два раза. Вся фиксированная часть пенсии у таких граждан достигает 17815,4 рубля. С начала года такие граждане также получают дополнительную надбавку «на уход» в размере 1314 рублей без учета региональных коэффициентов.
«В августе происходит также корректировка ежемесячных доплат к страховым пенсиям шахтеров и членов летных экипажей. Их размеры зависят от доходов специальных фондов, куда вносят отчисления работодатели данных отраслей», — добавил Сафонов.