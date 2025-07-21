Чтобы хоть как-то их понимать: Касаткин не может без знания французского решить какие-то вопросы в тюрьме

«Мне сказали, что этой тюрьме 200 лет. Я не буду вдаваться в подробности, как она работает. Скажу лишь, что решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски», — рассказывает Касаткин.