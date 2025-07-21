Чтобы хоть как-то их понимать: Касаткин не может без знания французского решить какие-то вопросы в тюрьме

Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого ранее задержали в Париже, собирается учить французский язык, так как без знания этого языка решить вопрос в тюрьме, где он находится, крайне тяжело. Письмо с такими строками РИА Новостям передал адвокат спортсмена Фредерик Бело.
«Мне сказали, что этой тюрьме 200 лет. Я не буду вдаваться в подробности, как она работает. Скажу лишь, что решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски», — рассказывает Касаткин.
Он подчеркнул, что хочет уметь решать хотя бы элементарные задачи. По словам юриста, баскетболисту, несмотря на ходатайство адвоката, так и не допустили до посещения тренажерного зала. Кроме того, Касаткину до сих пор не разрешают выйти на спортивную площадку, хотя окно его камеры выходит прямо на баскетбольное кольцо.
«У Даниила пока нет доступа к тренажерному залу. Он пытается поддерживать форму в камере, выполняя силовые упражнения и растяжку. Он пытается воспользоваться ситуацией, улучшая подвижность суставов», — отмечает Бело.
Как KP.RU писал ранее, 10 июля 2025 года стало известно, что 26-летнего баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по подозрению в причастности к киберпреступлениям. История, связывающая спортивную карьеру и обвинения в хакерстве, вызвала широкий резонанс.