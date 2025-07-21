Москву в начале недели зальет дождями

Начало новой рабочей недели в Москве и в целом в регионах Центральной России будет достаточно дождливым. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог уточнил, что только на Москву в понедельник обрушится до 33 мм осадков при месячной норме в 84 мм. Таким образом, в первый рабочий день неделю в столице выпадет почти 40% осадков от нормы июля. Чуть меньше осадков ожидается в Подмосковье — до 25 мм.
«Виной тому станет циклон с запада, центр которого будет раскручиваться над Смоленском. Это значит, что в понедельник в Москве и области будет преобладать пасмурная и довольно дождливая погода, местами с грозой», — пояснил специалист «Фобоса».
Что касается температуры воздуха, то в дневные часы градусники покажут от +19 до +22 градусов — это несколько ниже климатической нормы. Ветер ожидается юго-восточный, порывистый, со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба.
К слову, дожди в Москве и области сохранятся и во вторник, но будут идти уже с меньшей интенсивностью. Тишковец также добавил, что на этой рабочей неделе в столице не будет ни одного дня без дождей.
Ранее сообщалось, что центр Ростова-на-Дону затопило после сильного ливня.