Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ

«Полагаем, нецелесообразно вводить такие нормы. Результаты ЕГЭ — это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из периодов есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному учебному предмету для получения аттестата. Увеличение количества пересдаваемых предметов будет, по сути, еще одним периодом внутри экзаменационной кампании», — сказал руководитель Рособрнадзора.