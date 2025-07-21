МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Рособрнадзор не увеличит количество предметов для пересдачи ЕГЭ, так как это нецелесообразно и усложнит период экзаменационной кампании, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
«Полагаем, нецелесообразно вводить такие нормы. Результаты ЕГЭ — это результаты вступительных испытаний в вузы. Расписанием предусмотрены досрочный и дополнительный периоды. В каждом из периодов есть резервные дни, когда выпускники могут пересдать один из неудовлетворительных результатов по обязательному учебному предмету для получения аттестата. Увеличение количества пересдаваемых предметов будет, по сути, еще одним периодом внутри экзаменационной кампании», — сказал руководитель Рособрнадзора.
Свыше 135 тысяч выпускников школ пересдали один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля.