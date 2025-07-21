В Иркутской области на 17,7% сократилось количество заболевших туберкулезом

В Иркутской области количество заболевших туберкулезом сократилось на 17,7%. С начала года зафиксировано 476 обращений пациентов, это на 103 случая меньше, чем за шесть месяцев 2024 года. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы правительства региона. Сейчас в Приангарье туберкулезом болеют 41,3 тысячи человек.