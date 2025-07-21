Задержанный в Париже Касаткин заявил, что не может поговорить с родителями

Российский баскетболист Даниил Касаткин, который находится под арестом во Франции, не может поговорить со своими родителями с момента задержания 21 июня, заявил журналистам адвокат спортсмена Фредерик Бело.
Французские власти подозревают гражданина РФ в причастности к хакерской группировке. Касаткин свою вину отрицает.
«Он очень переживает за родителей, так как не может с ними поговорить с момента ареста. Его невеста передала ему слова поддержки», — сказал юрист, слова которого приводит РИА Новости.
Бело уточнил, что первая встреча с адвокатом стала для Касаткина испытанием. Юрист пояснил, что в ходе того разговора баскетболист «смог осознать» выдвинутые обвинения и понял, сколько времени может потребоваться на освобождение.
Адвокат подчеркнул, что Касаткин молится и просит о поддержке для его близких. Спортсмен отмечает, что происходящее является «самым тяжёлым испытанием в его жизни».
В письме, которое он передал через Бело, баскетболист волнуется, что его карьера оказалась под угрозой из-за обвинений. Касаткин также сообщил, что будет изучать французский язык, поскольку без него очень трудно решать проблемы в тюрьме.
По словам спортсмена, попытки говорить с сотрудниками учреждения на английском языке вызывают у них раздражение.
Напомним, ранее стало известно, что Касаткин прибыл во Францию вместе со своей девушкой, где сделал ей предложение. Через некоторое время его задержали.
15 июля появилась информация, что Касаткина, который находится в тюрьме Френ, навестили представители российской дипломатической миссии во Франции. Кроме того, они запросили разрешение на повторное посещение.