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С 2026 года россиян начнут штрафовать за оплату криптой

Со следующего года граждан РФ будут штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В РФ еще не предусмотрены меры наказания за оплату криптовалютой.

Со следующего года граждан РФ будут штрафовать за оплату товаров и услуг криптовалютой. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«С начала 2026 года в России планируется ввести штрафы за оплату криптовалютой. Этот законопроект в ГД рассмотрят уже осенью», — рассказал собеседник «Известий».

Соответствующую инициативу разработал Центробанк совместно с Минфином. Новый закон предусматривает ответственность для физлиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических — от 700 тысяч до 1 млн рублей.

Авторы подчеркивают, что оплата товаров и услуг цифровой валютой в стране запрещена законом с 2021 года. Но при этом отсутствует нормативная база реального наказания.

Ранее на встрече с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным президент РФ Владимир Путин заострил внимание регулятора на росте фактов использования криптовалюты в коррупционных целях. В июле Биткоин преодолел порог нового исторического максимума, достигнув почти 112 тысяч долларов на крупнейшей криптовалютной бирже мира.

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